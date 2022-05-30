شؤون فلسطينية

الخارجية البحرينية: يجب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس وعدم المساس بالدور الأردني

الخارجية البحرينية: يجب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس وعدم المساس بالدور الأردني
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الإثنين، عن استنكار بلادها بشدة لقيام مستوطنين متطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره استفزازا لمشاعر المسلمين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القانون الدولي، وأهمية قيام السلطات الإسرائيلية بمنع أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، ومنع أي أعمال استفزازية من شأنها تأجيج التوتر والعنف والكراهية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وجددت "دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التهدئة، والدفع قدمًا بعملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

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