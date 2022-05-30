روسيا تناقش مع العراق كيفية التصدي الفعّال للإرهاب الدولي





كما وشدد الطرفان على ضرورة "مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على التصدي الفعّال للإرهاب الدولي".



وأكّد البيان أنّ "الطرفين تطرّقا إلى العديد من القضايا العملية لتعزيز العلاقات الروسية العراقية الودّية، إضافة إلى التعاون المتبادل لتحقيق المنفعة بين البلدين الصديقين".



رام الله - دنيا الوطنالتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، رئيس الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، لتبادل الآراء حول قضايا الشرق الأوسط الرئيسية، ولا سيما الأحوال الحالية في العراق.ووفق قناة (الميادين)، قال بيان صادر عن الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنّ "الطرفين تبادلا الآراء حول قضايا الشرق الأوسط الرئيسية، ولا سيما الأحوال الراهنة في العراق".