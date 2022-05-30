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شؤون فلسطينية

سلطة جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات في طولكرم للداخل المحتل

سلطة جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات في طولكرم للداخل المحتل
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية في محافظة طولكرم، اليوم الإثنين، من إرجاع شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بنفايات (النايلون التالف) من خلال حاجز جبارة العسكري إلى الداخل المحتل.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحافي صدر عنها اليوم بأن الشاحنة تم ضبطها من قبل جهاز الضابطة الجمركية على أحد مداخل المحافظة، وتقدر حمولة النفايات بحوالي 2 طن وكانت تحاول الوصول إلى قرى المحافظة للتخلص منها.

وذكرت بأن السائق يحمل الهوية الإسرائيلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق وتعهده في محضر ضبط الشاحنة بعدم تكرار الفعل وإعادة الشاحنة بحمولتها إلى الداخل المحتل.

وشددت سلطة جودة البيئة بأن هذه النفايات تعد من النفايات الخطرة ويحظر إدخالها إلى أراضي دولة فلسطين وفقا للمادة 13 من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة يحظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين، ويعاقب كل من يخالفها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقة المخالف.

ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين للتعاون والتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في مختلف المحافظات او بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132 او من خلال جهاز الشرطة _الشرطة البيئية، لما في ذلك حماية للبيئة لوقف سياسة الانتهاكات الإسرائيلية بحقها.

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