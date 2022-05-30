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إيران وطاجيكستان: يجب تشكيل حكومة أفغانية تضم كافة الأطياف

إيران وطاجيكستان: يجب تشكيل حكومة أفغانية تضم كافة الأطياف
من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمان، حيث أعرب عن قلق بلاده من "الإرهاب" في أفغانستان.

وشدد رئيسي، على ضرورة تشكيل حكومة في أفغانستان تضم الأطياف كافة، معرباً عن قلقه من تنامي "الإرهاب" هناك.

وقال إنّ "وجود الإرهابيين في أفغانستان يقلق طهران ودوشنبه معاً"، مشدداً على ضرورة "تشكيل حكومة في أفغانستان تضم كل الأطياف".

ووفق قناة (الميادين)، يرى رئيسي أنّ "الأطراف التي تدعم الإرهاب في أفغانستان لا يمكن أن تفكّر أبداً في مصلحة شعوب المنطقة"، مضيفاً: "شهدنا ذلك بعد وجود الناتو في هذا البلد على مدى الفترة الماضية".

وتابع: "وجود الإرهاب في أفغانستان مقلق للغاية، ولا يمكن أن نقبل بذلك أبداً، وذلك من أجل الشعب المسلم في أفغانستان وشعوب المنطقة".

وكان رئيسي زار طاجيكستان العام الماضي لحضور أعمال قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، حيث تمّ إبرام ثماني وثائق للتعاون بين طهران ودوشنبه.

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