وزير إماراتي: التجارة بين إسرائيل والإمارات بلغت 2.5 مليار دولار



وتطرق الزيودي إلى المساعي المستقبلية، مشيراً إلى أن الإمارات وإسرائيل تحرزان تقدماً نحو توقيع اتفاقية تجارة حرة بعد أقل من أربعة أشهر من المفاوضات".



وقال: إن "العلاقات بين بلدينا موجودة منذ 18 شهراً فقط وهذا يؤكد حقيقة أن من الأهداف الرئيسية لاتفاقات إبراهيم اقتصادية".



وأوضح كذلك أن اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن تعزز التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار سنويًا، وتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام مرارًا وتكرارًا.



ووفقًا للوزير الإماراتي، تخطط إسرائيل والإمارات أيضًا لمواصلة التعاون في مجالات المياه والطاقة والصحة والطاقة الخضراء.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الجمعة الماضي: إن التجارة بين الإمارات وإسرائيل بلغت 2.5 مليار دولار في أقل من عامين منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.وأضاف الزيودي، أن الروابط الاقتصادية والنمو مرتبطان بالسلام والاستقرار. في الواقع، إذا نظرنا إلى ما حدث خلال العامين الماضيين منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، يبدو أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، وفق تعبيره.وأكد الزيودي أن التجارة الثنائية بين البلدين نمت بأكثر من 2.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأكثر من مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأوضح الوزير الإماراتي أنه تم توقيع 65 صفقة ومذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل حتى الآن، مضيفًا أن "أكثر من 1000 شركة إسرائيلية على وشك إقامة وجود تجاري في بلادنا هذا العام".