سيادة حنا: مخطئ من يظن أن مسيرة الأعلام سوف تحسم هوية القدس



وتابع: إن "المسيرة الاستفزازية في القدس اظهرت ضعف وهشاشة الاحتلال باعتباره احتلالا عابرا له بداية وستكون له نهاية والمقدسيون لم ولن يستسلموا امام هذه المسيرات والاقتحامات والاعتقالات والتهديدات ، وعبروا عن انتماءهم وارتباطهم وتشبثهم بالقدس باعتبارها المدينة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم الروحية والوطنية".



وأضاف حنا: "لقد جمعوا كل المستوطنين المتطرفين وجلبوهم الى القدس في مشهد يدل على همجية وعنصرية هذا الاحتلال الذي يسعى وبكافة وسائله المعهودة والغير المعهودة لابراز وكأن القدس هي له وليست لسواه".



وأردف: "نقول كفلسطينيين بأن القدس كانت وستبقى لنا عاصمة وقبلة وحاضنة للمقدسات والتاريخ ومسيرات واقتحامات احتلالية ايا كان شكلها وايا كان لونها لن تغير من هوية مدينة القدس وطابعها وصمود ورباط ابنائها فيها".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن السلطات الاحتلالية تعتقد وهي مخطئة في هذا الاعتقاد بأن ما يسمى بمسيرة الاعلام سوف تحسم هوية القدس ولكنه في الواقع العكس هو الصحيح فهذه المسيرة الاستفزازية اظهرت للعالم بأسره ان هنالك احتلالا في القدس يسعى لبسط سطوته وهمينته بهذه الاساليب اللانسانية واللاحضارية.