عاجل

  • مصدر لـ "دنيا الوطن": الرئيس عباس دعا القيادة لاجتماع لسحب الاعتراف بإسرائيل وتنفيذ كافة قرارات المجلس المركزي

  • مصدر لـ "دنيا الوطن": مكالمة هاتفية مرتقبة غداً بين الرئيس عباس وبلينكن عقب مشوارات فلسطينية لسحب الاعتراف بإسرائيل

  • مصدر لـ "دنيا الوطن": جهود أمريكية تبذل لثني القيادة الفلسطينية عن سحب الاعتراف بإسرائيل بعد مسيرة الأعلام بالقدس

  • الصين: احتدام الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يرجع أساسا لحقيقة أن حل الدولتين لم يتم تنفيذه

عربي

دمشق: ندين الأعمال العسكرية التركية على مناطق وقرى سورية

دمشق: ندين الأعمال العسكرية التركية على مناطق وقرى سورية
قصف تركي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الخارجية السورية، عن رفض دمشق "الأعمال العدائية" العسكرية التي تشنها القوات التركية على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سوريا.

ووفق قناة (العربية)، وصفت الوزارة، ما تقوم به تركيا لإنشاء ما يسمى "منطقة آمنة" على الأراضي السورية بأنه "عمل مشين وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي".

وقالت: إن "سوريا ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سوريا والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتشريد عشرات العائلات".

وأضاف الوزارة: "سوريا تُحمل كل طرف ينشط بشكل غير شرعي خارج إطار الدولة السورية ومؤسساتها ويسعى لتقديم مبررات للنظام التركي لشن حملاته الدموية ضد السوريين مسؤولية أساسية عن منح غطاء لهذا النظام الانتهازي والمراوغ".

وبعد إعلان تركيا، الخميس الماضي، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، نيتها تنفيذ عملية عسكرية جديدة جنوب البلاد شمال سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت الماضي، أن "القوات التركية كثفت القصف على مناطق تواجد القوات الكردية في شمال غربي الحسكة وشرق حلب".

وأوضح المرصد أن "طائرة استطلاع تركية ضخمة حلقت في أجواء ريفي تل تمر وأبو راسين بالتزامن مع تكثيف القوات التركية قصفها المدفعي والصاروخي على بلدة أبو راسين وريفها وريف ناحية تل تمر، بالإضافة لقصف ريف عين العرب بشرق حلب".

وذكر المرصد أن عشرات القذائف سقطت وسط بلدة أبو راسين "ما تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة بمنازل الأهالي واشتعال النيران في أحد المنازل".

وقال إن القصف طال قرى تل الورد وخربة شعير والكوزلية والغيبش وسكر حمير وطويلة وتل جمعة وتل كيفجي الاشوريين، مشيرا إلى أن القصف العنيف تسبب حتى في نزوح معظم سكان المنطقة من منازلهم وإصابة عنصر في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)

أخبار ذات صلة

الحكومة اليمنية تحذر من عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة

الحكومة اليمنية تحذر من عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة

روسيا تناقش مع العراق كيفية التصدي الفعّال للإرهاب الدولي

روسيا تناقش مع العراق كيفية التصدي الفعّال للإرهاب الدولي

وزير إماراتي: التجارة بين إسرائيل والإمارات بلغت 2.5 مليار دولار

وزير إماراتي: التجارة بين إسرائيل والإمارات بلغت 2.5 مليار دولار

عملية تركية شمالي سوريا &#34;وشيكة&#34;.. أردوغان: لا ننتظر إذنا

عملية تركية شمالي سوريا "وشيكة".. أردوغان: لا ننتظر إذنا

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس

شاهد: اندلاع حريق ضخم في منطقة المزة بالعاصمة السورية

شاهد: اندلاع حريق ضخم في منطقة المزة بالعاصمة السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة مقدسية: الاحتلال فقد هيبته في القدس بثبات المرابطين

هيئة مقدسية: الاحتلال فقد هيبته في القدس بثبات المرابطين

قرعاوي يدعو أهل الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة وإرباك الاحتلال

قرعاوي يدعو أهل الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة وإرباك الاحتلال

وزارة العدل تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

وزارة العدل تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

سلطة جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات في طولكرم للداخل المحتل

سلطة جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات في طولكرم للداخل المحتل

سيادة حنا: مخطئ من يظن أن مسيرة الأعلام سوف تحسم هوية القدس

سيادة حنا: مخطئ من يظن أن مسيرة الأعلام سوف تحسم هوية القدس

الرجوب يدعو لإشعال المواجهة تصديا للمخططات الاستيطانية

الرجوب يدعو لإشعال المواجهة تصديا للمخططات الاستيطانية

الجامعة العربية الأمريكية تزور بلديات طوباس والزبابدة وعقابا وطمون لتوطيد العلاقات وبحث آفاق التعاون

الجامعة العربية الأمريكية تزور بلديات طوباس والزبابدة وعقابا وطمون لتوطيد العلاقات وبحث آفاق التعاون

وكيل &#34;التعليم العالي&#34; يؤكد الدور الاستراتيجي للتعليم المهني والتقني في الحد من البطالة

وكيل "التعليم العالي" يؤكد الدور الاستراتيجي للتعليم المهني والتقني في الحد من البطالة

منوعات

بالفيديو: هبة داغر تكشف عن حملها في حفل زفافها

بالفيديو: هبة داغر تكشف عن حملها في حفل زفافها

الوقت يمضي سريعاً..ابنة كيم كارديشيان كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها

الوقت يمضي سريعاً..ابنة كيم كارديشيان كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها

ما هو الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد؟

ما هو الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد؟

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

عربي

الحكومة اليمنية تحذر من عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة

الحكومة اليمنية تحذر من عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة

روسيا تناقش مع العراق كيفية التصدي الفعّال للإرهاب الدولي

روسيا تناقش مع العراق كيفية التصدي الفعّال للإرهاب الدولي

دمشق: ندين الأعمال العسكرية التركية على مناطق وقرى سورية

دمشق: ندين الأعمال العسكرية التركية على مناطق وقرى سورية

عملية تركية شمالي سوريا &#34;وشيكة&#34;.. أردوغان: لا ننتظر إذنا

عملية تركية شمالي سوريا "وشيكة".. أردوغان: لا ننتظر إذنا