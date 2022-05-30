حماس: الفصائل الفلسطينية لديها حساباتها للتعامل مع الاحتلال ونحن بحالة حرب استنزاف مستمر

رام الله - دنيا الوطنأكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ان حركته تلقت سيلا من الاتصالات من قبل الوسطاء لعدم تدهور الأوضاع إلى حالة حرب حقيقة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب مسيرة الإعلام الإسرائيلية في مدينة القدس.وأوضح برهوم في تصريحات له، مساء اليوم الاثنين، أن المشكلة في الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن يفرض السيادة اليهودية على القدس والمسجد الأقصى، لافتا إلى ان الفصائل الفلسطينية لديها حساباتها في التعامل مع الاحتلال وتقدير المواقف المناسبة في عملية الردع.وفي السياق، أشار برهوم إلى أن تهديدات وتصريحات المقاومة، وضعت حدا لمسار مسيرة الأعلام، والتغييرات الكبيرة التي طرأت عليها من قبل حكومة الاحتلال.وقال: "الفصائل نجحت في استنزاف الاحتلال أمنيا وسياسيا وعسكريا، وأن تضع القوة العسكرية والأمنية الإسرائيلية أمام القوة الفلسطينية الشعبية والجماهيرية التي خرجت للتعبير عن حالة الغضب ضد الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك".وأضاف المتحدث باسم حركة حماس: "هذه المعادلة واضحة وبالتالي نحن في حرب استنزاف مستمر مع الاحتلال في وتيرة متسارعة ومتصاعدة حتى يتم حسم الصراع، و هذه المحطة مقدمة لمحطات الصراع المستمر من أجل الهوية والسيادة على المسجد الأقصى ومدينة القدس ومستمرون في هذه المعارك حتى تحرير فلسطين وأرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال".