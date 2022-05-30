القدس: الاحتلال يعتقل 9 شبان ويفرض إجراءات مشددة في منطقة باب العامود

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان من منطقة باب العامود، وفرضت إجراءات مشددة وتفتيشا على كل من يمر من المنطقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 50 مواطنا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، من محيط منطقة باب العامود ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وفق ما أفاد به نادي الأسير.