عاجل

  • الخارجية البحرينية: يجب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس وعدم المساس بالدور الاردني

شؤون فلسطينية

الجامعة العربية الأمريكية تزور بلديات طوباس والزبابدة وعقابا وطمون لتوطيد العلاقات وبحث آفاق التعاون

الجامعة العربية الأمريكية تزور بلديات طوباس والزبابدة وعقابا وطمون لتوطيد العلاقات وبحث آفاق التعاون
رام الله - دنيا الوطن
قامت دائرة العلاقات العامة في الجامعة العربية الأمريكية بزيارة بلديات طوباس والزبابدة وطمون وعقابا، وكان في استقبالهم رؤساء البلديات، بهدف توطيد العلاقات مع الهيئات المحلية وبحث التعاون بين الجامعة والبلديات في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وضم وفد دائرة العلاقات العامة كلا من، مديرها الأستاذ فادي جمعة، والموظفان سماح دواهدي ورائد أبوبكر، وكان في استقبالهم كلا من، رئيس بلدية الزبابدة عفيف حنا، ورئيس بلدية طوباس حسام دراغمة، ورئيس بلدية عقابا مهيل غنام، ورئيس بلدية طمون فهد بني عودة.

من جهته، أكد مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة الأستاذ فادي جمعه أن الجامعة تسعى دائما إلى التشبيك وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الفلسطينية وبحث آفاق التعاون معها، مبينا أهمية توطيد العلاقات بين الجامعة والهيئات المحلية.

وأوضح أن الجامعة أنهت استعداداتها لعقد ندوة تجمع كافة الهيئات المحلية بهدف تعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي، وتطوير الهيئات المحلية من خلال المسؤولية الاجتماعية للجامعة.

واستمع وفد دائرة العلاقات العامة إلى الأفكار التي طرحت من قبل رؤساء البلديات والتي من خلالها تحقق الشراكة والتعاون مع الجامعة، وتعود بالنفع على المجتمع المحلي، وتحسن في ذات الوقت من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي نهاية كل زيارة، قدم وفد العلاقات العامة في الجامعة دروع تقدير لرؤساء بلدية الزبابدة عفيف حنا، وطوباس حسام دراغمة، وعقابا مهيل غنام، وطمون فهد بني عودة.


أخبار ذات صلة

قرعاوي يدعو أهل الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة وإرباك الاحتلال

قرعاوي يدعو أهل الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة وإرباك الاحتلال

وزارة العدل تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

وزارة العدل تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

الخارجية البحرينية: يجب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس وعدم المساس بالدور الاردني

الخارجية البحرينية: يجب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس وعدم المساس بالدور الاردني

سلطة جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات في طولكرم للداخل المحتل

سلطة جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات في طولكرم للداخل المحتل

سيادة حنا: مخطئ من يظن أن مسيرة الأعلام سوف تحسم هوية القدس

سيادة حنا: مخطئ من يظن أن مسيرة الأعلام سوف تحسم هوية القدس

&#34;الديمقراطية&#34;: استبدال القنصلية الأميركية لمبعوث خاص لواشنطن طعم سام لاصطياد أوهام السلطة

"الديمقراطية": استبدال القنصلية الأميركية لمبعوث خاص لواشنطن طعم سام لاصطياد أوهام السلطة

حماس: الفصائل الفلسطينية لديها حساباتها للتعامل مع الاحتلال ونحن بحالة حرب استنزاف مستمر

حماس: الفصائل الفلسطينية لديها حساباتها للتعامل مع الاحتلال ونحن بحالة حرب استنزاف مستمر

الرجوب يدعو لإشعال المواجهة تصديا للمخططات الاستيطانية

الرجوب يدعو لإشعال المواجهة تصديا للمخططات الاستيطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قرعاوي يدعو أهل الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة وإرباك الاحتلال

قرعاوي يدعو أهل الضفة الغربية لأخذ زمام المبادرة وإرباك الاحتلال

وزارة العدل تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

وزارة العدل تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

سلطة جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات في طولكرم للداخل المحتل

سلطة جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات في طولكرم للداخل المحتل

سيادة حنا: مخطئ من يظن أن مسيرة الأعلام سوف تحسم هوية القدس

سيادة حنا: مخطئ من يظن أن مسيرة الأعلام سوف تحسم هوية القدس

الرجوب يدعو لإشعال المواجهة تصديا للمخططات الاستيطانية

الرجوب يدعو لإشعال المواجهة تصديا للمخططات الاستيطانية

الجامعة العربية الأمريكية تزور بلديات طوباس والزبابدة وعقابا وطمون لتوطيد العلاقات وبحث آفاق التعاون

الجامعة العربية الأمريكية تزور بلديات طوباس والزبابدة وعقابا وطمون لتوطيد العلاقات وبحث آفاق التعاون

وكيل &#34;التعليم العالي&#34; يؤكد الدور الاستراتيجي للتعليم المهني والتقني في الحد من البطالة

وكيل "التعليم العالي" يؤكد الدور الاستراتيجي للتعليم المهني والتقني في الحد من البطالة

محكمة بداية جنين تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

محكمة بداية جنين تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

منوعات

بالفيديو: هبة داغر تكشف عن حملها في حفل زفافها

بالفيديو: هبة داغر تكشف عن حملها في حفل زفافها

الوقت يمضي سريعاً..ابنة كيم كارديشيان كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها

الوقت يمضي سريعاً..ابنة كيم كارديشيان كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها

ما هو الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد؟

ما هو الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد؟

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

عربي

روسيا تناقش مع العراق كيفية التصدي الفعّال للإرهاب الدولي

روسيا تناقش مع العراق كيفية التصدي الفعّال للإرهاب الدولي

دمشق: ندين الأعمال العسكرية التركية على مناطق وقرى سورية

دمشق: ندين الأعمال العسكرية التركية على مناطق وقرى سورية

عملية تركية شمالي سوريا &#34;وشيكة&#34;.. أردوغان: لا ننتظر إذنا

عملية تركية شمالي سوريا "وشيكة".. أردوغان: لا ننتظر إذنا

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة