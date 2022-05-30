الجامعة العربية الأمريكية تزور بلديات طوباس والزبابدة وعقابا وطمون لتوطيد العلاقات وبحث آفاق التعاون







رام الله - دنيا الوطنقامت دائرة العلاقات العامة في الجامعة العربية الأمريكية بزيارة بلديات طوباس والزبابدة وطمون وعقابا، وكان في استقبالهم رؤساء البلديات، بهدف توطيد العلاقات مع الهيئات المحلية وبحث التعاون بين الجامعة والبلديات في مجالات ذات اهتمام مشترك.وضم وفد دائرة العلاقات العامة كلا من، مديرها الأستاذ فادي جمعة، والموظفان سماح دواهدي ورائد أبوبكر، وكان في استقبالهم كلا من، رئيس بلدية الزبابدة عفيف حنا، ورئيس بلدية طوباس حسام دراغمة، ورئيس بلدية عقابا مهيل غنام، ورئيس بلدية طمون فهد بني عودة.من جهته، أكد مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة الأستاذ فادي جمعه أن الجامعة تسعى دائما إلى التشبيك وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الفلسطينية وبحث آفاق التعاون معها، مبينا أهمية توطيد العلاقات بين الجامعة والهيئات المحلية.وأوضح أن الجامعة أنهت استعداداتها لعقد ندوة تجمع كافة الهيئات المحلية بهدف تعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي، وتطوير الهيئات المحلية من خلال المسؤولية الاجتماعية للجامعة.واستمع وفد دائرة العلاقات العامة إلى الأفكار التي طرحت من قبل رؤساء البلديات والتي من خلالها تحقق الشراكة والتعاون مع الجامعة، وتعود بالنفع على المجتمع المحلي، وتحسن في ذات الوقت من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وفي نهاية كل زيارة، قدم وفد العلاقات العامة في الجامعة دروع تقدير لرؤساء بلدية الزبابدة عفيف حنا، وطوباس حسام دراغمة، وعقابا مهيل غنام، وطمون فهد بني عودة.