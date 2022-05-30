وكيل "التعليم العالي" يؤكد الدور الاستراتيجي للتعليم المهني والتقني في الحد من البطالة



وأثنى صالح على تميّز الكُليّة، والذي بدا واضحاً في نتائج الامتحان التطبيقي الشامل، إذ بلغت نسبة النجاح في الكُليّة 98.5%، مثمناً في الوقت ذاته ارتفاع نسب التشغيل في صفوف خريجي الكلية والتي تعدّت الـ 85%، مجدداً التأكيد على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للكلية ولكافة مؤسسات التعليم العالي؛ لتنفيذ كافة أنشطتها، بما يُعزّز قدرتها على التقدّم والتطوّر.



وتخلّل فعاليات اليوم المفتوح معرضاً لطالبات قسم تصميم الأزياء من التطريز والتراث والمشغولات اليدوية، ومهرجاناً لأثواب التخرّج، ومعرضاً لصور الطبيعة الصامتة والوجه، وتصوير الشوارع والمناظر الطبيعية والأشياء الدقيقة.





وأثنى صالح على تميّز الكُليّة، والذي بدا واضحاً في نتائج الامتحان التطبيقي الشامل، إذ بلغت نسبة النجاح في الكُليّة 98.5%، مثمناً في الوقت ذاته ارتفاع نسب التشغيل في صفوف خريجي الكلية والتي تعدّت الـ 85%، مجدداً التأكيد على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للكلية ولكافة مؤسسات التعليم العالي؛ لتنفيذ كافة أنشطتها، بما يُعزّز قدرتها على التقدّم والتطوّر.وتخلّل فعاليات اليوم المفتوح معرضاً لطالبات قسم تصميم الأزياء من التطريز والتراث والمشغولات اليدوية، ومهرجاناً لأثواب التخرّج، ومعرضاً لصور الطبيعة الصامتة والوجه، وتصوير الشوارع والمناظر الطبيعية والأشياء الدقيقة.

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. بصري صالح، اليوم، أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني في تعزيز فرص العمل وخفض معدلات البطالة في صفوف الشباب والخريجين.جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات اليوم المفتوح للعام 2022 الذي نظّمته كلية مجتمع المرأة في الطيرة برام الله، والذي ضم معارض عدة؛ شملت الوسائل التعليمية في قسمي رياض الأطفال وعلاج النطق، وعروض لمشاريع إبداعية لطلبة الهندسة المعمارية، والبرمجيات وقواعد البيانات، والإلكترونيات، والتحكّم المحوسب.ونقل الوكيل صالح للحضور تحيّات وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس وتمنياته للكُليّة بدوام التميّز والتقدّم، معبراً عن الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية بين الأونروا والوزارة، خاصةً في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني، مشيداً بخريجي كليات المجتمع المتوسط وكلية مجتمع المرأة على وجه الخصوص.