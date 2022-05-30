نادي الأسير: ثلاثة شهور على إضراب المعتقل عواودة و54 يومًا على إضراب المعتقل ريان

رام الله - دنيا الوطنيواصل المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا- الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ نحو ثلاثة شهور رفضًا لاعتقالهالإداريّ، كما ويواصل المعتقل رائد ريان (28 عامًا) من بلدة بيت دقو – القدس، إضرابه عن الطعام لليوم الـ54 على التوالي.وأكّد نادي الأسير أنّ المعتقلين عواودة وريان يواجهان أوضاعًا صحية خطيرة، ولا حلول جديّة حتى اليوم بشأن قضيتهما، وتواصل إدارة سجون الاحتلال احتجاز المعتقل عواودة في سجن "عيادة الرملة"، والمعتقل ريان في زنازين سجن (عوفر)،وذلك رغم وضعهما الصحيّ الخطير، والذي يتفاقم مع مرور الوقت.ولفت نادي الأسير، إلى أنّ المعتقلين عواودة وريان خلال معركتهما المتواصلة، يواجهان عمليات تنكيل ممنهجة وضغوط كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، لإنهاكهما والتسبب لهما بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقًا، وكذلكلفرض مزيد من التحولات وترسيخها على مسار تجربة الإضراب الراهنّة.ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الدعم والمساندة للمعتقلين عواودة وريان.