لجنة الانتخابات تعيد تفعيل التسجيل الالكتروني

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن إعادة فتح التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد، وذلك للإبقاء على سجل الناخبين محدثاً استعداداً لأي عملية انتخابية تتم الدعوة إليها.وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنها أعادت تفعيل برنامج التسجيل الإلكتروني من خلال موقعها الإلكتروني (www.elections.ps)، داعية كافة المواطنين غير المسجلين، خاصة فئة الشباب، للمبادرة للتسجيل، موضحة أن التسجيل متاح لأي فلسطيني بلغ 17 عاماً أو أكثر، ويتمتع بالأهلية القانونية.من جانب آخر، أشارت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن لأي مواطن يرغب بتعديل بياناته الشخصية الواردة في سجل الناخبين أو تغيير مركز اقتراعه القيام بذلك من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة.يذكر أن عدد المواطنين الواردة أسماؤهم في سجل الناخبين يبلغ 2.6 مليون مواطن ومواطنة، وفقاً لآخر تحديث لسجل الناخبين جرى في شهر كانون ثاني الماضي، خلال المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.