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دولي

تل أبيب تعلن تشكيل فريق عمل بين إسرائيل ومصر وأوروبا لتوريد الغاز الطبيعي لأوروبا

تل أبيب تعلن تشكيل فريق عمل بين إسرائيل ومصر وأوروبا لتوريد الغاز الطبيعي لأوروبا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت تل أبيب، اليوم الاثنين، تشكيل فريق عمل بين إسرائيل ومصر وأوروبا لتوريد الغاز الطبيعي لأوروبا.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار: "تم تشكيل فريق عمل بين إسرائيل ومصر وأوروبا لتوريد الغاز الطبيعي لأوروبا"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز"

وكشفت أن "إسرائيل تستعد لجولة أخرى من مناقصات التنقيب عن الغاز الطبيعي"، معبرة عن أملها في توقيع مذكرة تفاهم قريبا بشأن صادرات الغاز إلى أوروبا، بحسب ما نقلت روسيا اليوم.

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