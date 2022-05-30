الشيخ يبحث مع ممثل النرويج والقنصل السويدي المستجدات السياسية

رام الله - دنيا الوطنبحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع ممثلة مملكة النرويج لدى فلسطين تورون فيزتي، والقنصل السويدي العام يوليوس ليليستروم، اليوم الاثنين، آخر المستجدات السياسية والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة.وأطلع الشيخ، ممثل النرويج والقنصل السويدي، خلال استقبالهما في مكتبه برام الله، على ما حصل يوم أمس في مدينة القدس من مسيرات استفزازية من قبل المستوطنين، وما رافقه من اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين واملاكهم في المدينة المقدسة.من جانبهما، أكد ممثل النرويج والقنصل السويدي على موقف بلديهما تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.