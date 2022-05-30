المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: انتهاك حرمة الأقصى تصعيـد سافر

رام الله - دنيا الوطنأدان الناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي علي الدفاعي، انتهاك حرمة المسجد الأقصى بقوة السلاح والقمع الوحشي والاعتقالات للفلسطينيين، واقامـة طقوس يهوديـة فيه واستفزاز مشاعر المسلمين في أرجاء المعمـورة.وقال الدفاعي إن هذه الانتهاكات "تصعيـد سافر ينـم عن استهتـار هـذا الكيان"، ودعا الهيئات الدولية للتدخل الفوري، وحذر من عـواقب مدمرة للتصعيد الإسرائيلي.وطالب أبناء الامة وأحرار العالم بإدانة عنجهية الاحتلال الإسرائيلي، وبالتضامن مع شعب فلسطين بكل الصور المتاحة.