مصدر "لدنيا الوطن":اجتماع القيادة الفلسطينية في هذه الأثناء يبحث سحب الاعتراف بإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" من مصدر فلسطيني رفيع المستوى أن اجتماعا للقيادة الفلسطينية يعقد في هذه الأثناء لبحث سحب الاعتراف بإسرائيل، على خلفية التطورات التي حدثت في مدينة القدس المحتلة أمس.ونظم المستوطنون، فعاليات في يوم ما يطلق عليه "توحيد القدس"، وتتضمن هذه الفعاليات اقتحامًا كبيرًا للمسجد الأقصى، حيث اقتحم ما يقارب الـ25 ألف مستوطن باحات المسجد الاقصى، وأدوا "طقوسا تلمودية".وتخلل ذلك مسيرة أعلام إسرائيلية ضخمة، في محيط باب العامود، حيث تم رفع الاعلام الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى.ووصف خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري المسيرة، خلال كلمة في ملتقى علماء الأمة بأنها "استفزازية"، وفيها استفزاز لمشاعر المسلمين، لم تحدث منذ عام 1967.