مباشر | وقفة في جامعة بيرزيت نصرة للأقصى

شؤون فلسطينية

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة
خالد زبارقة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المحامي والناشط الفلسطيني خالد زبارقة، اليوم الإثنين، أن أحداث القدس يوم أمس والمظاهرة الاستعراضية للمستوطنين أثبتت أنه لا سيادة فعلية للاحتلال الاسرائيلي على المدينة.

وأوضح زبارقة أن ما تسمى بمسيرة الأعلام هدفها إضفاء السيادة الإسرائيلية المزيفة على القدس، والتي أرادت حكومة الاحتلال فرضها بقوة السلاح والعسكر والمخابرات والجيش.

 وقال المحامي زبارقة:" بالرغم من حجم القمع الذي تعرض له الفلسطينيون في القدس، إلّا أنهم تفوقوا على الاحتلال عندما فرغوا مسيرة الأعلام من مضمونها برفعهم العلم الفلسطيني في سماء القدس".

وأشار إلى أن ممارسات المستوطنين أظهرت الخواء الفكري الذي تمر به الجماعات الاستيطانية؛ ومؤشر على فشل مشروع كامل.

وقال زبارقة إن حكومة الاحتلال بحثت عن صورة نصر في القدس؛ وجهزت كل أذرعها لهذه اللحظة، إلا أن الصورة التي سيطرت على الأجندة الإعلامية كانت صورة العلم الفلسطيني الطيار.

كما أكد أن القدس والمسجد الأقصى المبارك تبقى القضية الأساسية التي يلتف حولها كل الشعب الفلسطيني، وكل العالم العربي والشعوب الإسلامية التي توجهت أنظارها إلى المدينة المحتلة.

 وشدد زبارقة على ضرورة إخراج قوات الاحتلال من الأقصى، لأنها إحدى الأدوات لتغيير الوضع القائم في المسجد المبارك.

أخبار ذات صلة

المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: انتهاك حرمة الأقصى تصعيـد سافر

المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: انتهاك حرمة الأقصى تصعيـد سافر

&#34;شركة الكهرباء&#34; بغزة توضح سبب قطع الكهرباء لثماني ساعات غدًا عن محافظة خانيونس

"شركة الكهرباء" بغزة توضح سبب قطع الكهرباء لثماني ساعات غدًا عن محافظة خانيونس

مصدر &#34;لدنيا الوطن&#34;:اجتماع القيادة الفلسطينية في هذه الأثناء يبحث سحب الاعتراف بإسرائيل

مصدر "لدنيا الوطن":اجتماع القيادة الفلسطينية في هذه الأثناء يبحث سحب الاعتراف بإسرائيل

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

يوم حافل بانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية

يوم حافل بانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية

الإمارات تدين اقتحام الأقصى وتدعو لضبط النفس لتجنب الانجراف لمستويات جديدة من عدم الاستقرار

الإمارات تدين اقتحام الأقصى وتدعو لضبط النفس لتجنب الانجراف لمستويات جديدة من عدم الاستقرار

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في مسافر يطا

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في مسافر يطا

المفتي يطلع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية على انتهاكات الاحتلال

المفتي يطلع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية على انتهاكات الاحتلال

هيئة الأسرى: الاحتلال يستخدم سياسة القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: الاحتلال يستخدم سياسة القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم

المفتي العام يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري

المفتي العام يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري

منوعات

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد: فريال في &#34;باب الحارة&#34; تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: فريال في "باب الحارة" تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

عربي

عملية تركية شمالي سوريا &#34;وشيكة&#34;.. أردوغان: لا ننتظر إذنا

عملية تركية شمالي سوريا "وشيكة".. أردوغان: لا ننتظر إذنا

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس