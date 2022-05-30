زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

رام الله - دنيا الوطنأكد المحامي والناشط الفلسطيني خالد زبارقة، اليوم الإثنين، أن أحداث القدس يوم أمس والمظاهرة الاستعراضية للمستوطنين أثبتت أنه لا سيادة فعلية للاحتلال الاسرائيلي على المدينة.وأوضح زبارقة أن ما تسمى بمسيرة الأعلام هدفها إضفاء السيادة الإسرائيلية المزيفة على القدس، والتي أرادت حكومة الاحتلال فرضها بقوة السلاح والعسكر والمخابرات والجيش.وقال المحامي زبارقة:" بالرغم من حجم القمع الذي تعرض له الفلسطينيون في القدس، إلّا أنهم تفوقوا على الاحتلال عندما فرغوا مسيرة الأعلام من مضمونها برفعهم العلم الفلسطيني في سماء القدس".وأشار إلى أن ممارسات المستوطنين أظهرت الخواء الفكري الذي تمر به الجماعات الاستيطانية؛ ومؤشر على فشل مشروع كامل.وقال زبارقة إن حكومة الاحتلال بحثت عن صورة نصر في القدس؛ وجهزت كل أذرعها لهذه اللحظة، إلا أن الصورة التي سيطرت على الأجندة الإعلامية كانت صورة العلم الفلسطيني الطيار.كما أكد أن القدس والمسجد الأقصى المبارك تبقى القضية الأساسية التي يلتف حولها كل الشعب الفلسطيني، وكل العالم العربي والشعوب الإسلامية التي توجهت أنظارها إلى المدينة المحتلة.وشدد زبارقة على ضرورة إخراج قوات الاحتلال من الأقصى، لأنها إحدى الأدوات لتغيير الوضع القائم في المسجد المبارك.