نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنأدانت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، اعتداء المستوطنين على الطواقم الصحفية في مدينة القدس المحتلة، خلال تغطيتهم لأحداث "مسيرة الأعلام" أمس، وإساءة البعض منهم لفظيا إلى الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدوا على عدد من الصحفيين جسديا ولفظيا بشكل متعمد، وأطلق البعض تعبيرات عنصرية، وسرقوا هواتفهم المحمولة.واعتبرت النقابة أن نهج استهداف الصحفيين متجذر في عقلية الاحتلال والمستوطنين على حد سواء، وهذا كان واضحا من الاعتداء والإساءة للصحفيين، ومن التعبيرات التي أطلقها مستوطنون تعبر عن فرحتهم باستشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة.وجددت النقابة دعوتها للمؤسسات الأممية بتوفير الحماية الميدانية للصحفيين الفلسطينيين الذين أصبحوا أهدافا لقوات الاحتلال والمستوطنين، دون حسيب أو رقيب.وأشارت في بيانها إلى أنه جرى توثيق اعتداءات المستوطنين لكل من الزملاء الصحفيين: ليال عيد، ونجوان السمري، ولانا كاملة، وأحمد جابر، وسرقة هاتفين محمولين للزميلتين ميساء أبو غزالة وهبة النجدي.