يوم حافل بانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية



وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية الإسرائيلية المقامة على أراضي غرب المدينة.



أما في نابلس، فأصيب نحو 219 مواطنا، مساء أمس، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بمحيط مدينة نابلس.



واندلعت المواجهات قرب حاجز حوارة العسكري وبلدة بيتا جنوب نابلس، قبل انطلاق مسيرة أعلام فلسطينية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت.



وأصيب في بلدة بيتا 4 مواطنين بالرصاص الحي، و2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و27 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى رفيديا.



كما أصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا، و7 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 بالحروق، و3 بالسقوط، و63 بالاختناق، خلال المواجهات المندلعة قرب حاجز حوارة العسكري.



واندلعت مواجهات أخرى شمالا في بلدتي برقة وبزاريا أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، أصيب شاب بالرصاص الحي بالقدم في بزاريا.



وفي برقة، أصيب 3 شبان بالرصاص الحي، و7 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و10 بالاختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.



وغرب نابلس، اندلعت مواجهات عند دوار دير شرف، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، تجاه الشبان.



وأدت المواجهات لإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم نقل على إثرها لمستشفى رفيديا، وآخر بالحروق، بينما أصيب 37 بالغاز السام والمسيل للدموع.



وجنوب نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بورين، عقب تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على منازل البلدة.



وأسفرت المواجهات عن إصابة شاب بالرصاص الحي، و5 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و4 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



ولم يختلف الحال في قرية قصرة جنوب نابلس، التي شهدت هي الأخرى إصابة شابان بالرصاص الحي في الفخذ، و12 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و20 بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال.



وفي بيت لحم، أصيب فتى بعيار ناري في الصدر وصفت جروحه بالخطيرة، وشابين في القدم، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوبًا.



وفي بلدة تقوع شرق بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي تمركزت على المدخل الشمالي.



وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، أصيب مواطنان بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ومنع الجنود المواطنين من الوصول إلى مسجد أبو بكر الصديق في المنطقة لأداء صلاة المغرب.



وأصيب شاب (19 عاما) بالرصاص الحي أثناء تواجده قرب المقبرة في مخيم عايدة شمال بيت لحم، وصفت إصابته بالخطيرة.



وفي جنين، أصيب عدد من العمال بحالات اختناق، خلال اقتحام الاحتلال بلدات وقرى (فقوعة، وعانين، والطيبة، وطورة، والعرقة، وزبوبا)، الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري غربًا.



وقرب حاجز الجلمة ومستوطنة "حومش" المخلاة، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.



وفي الخليل، أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل برصاص الاحتلال، إلى جانب عشرات الطلبة بحالات اختناق في مخيم العروب



وأصيب طالب من كلية العروب بالرصاص في منطقة الفخذ، كما أصيب شاب آخر برصاصة دمدم متفجر.



واندلعت مواجهات على جسر حلحول شمال مدينة الخليل، ومنطقة باب الزاوية وسط المدينة، فيما تمركز جنود الاحتلال، على مدخل شارع الشهداء، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان والمحلات التجارية في المنطقة.



وفي سلفيت، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنصعّد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، أمس الأحد، من اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مدن وقرى متفرقة من الضفة الغربية.وأدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى إصابة عدد من المواطنين، إلى جانب إغلاق شوارع وقرى رئيسية، وإلحاق الضرر بممتلكات المواطنين.وأغلق المستوطنون شوارع رئيسية وهاجموا بلدتي بورين ويعبد، ودعسوا مواطنا جنوب طولكرم.وأغلق عدد من مستوطني "إفرات"، شارع القدس- الخليل الرئيسي قرب المفرق المؤدي إلى مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين، كما أغلقوا طريق جنين نابلس بالقرب من مستوطنة "شافي شمرون".وفي نابلس أيضا، هاجم مستوطنون، منزلين على أطراف قرية بورين جنوب المدينة بالزجاجات الحارقة، تعود ملكيتهما للمواطنين: إبراهيم علي، وياسر حسين عمران، قبل أن يتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين في طولكرم، خلال مرورها عبر حاجز شوفة العسكري جنوبًا، حيث كانوا يحملون أعلاما إسرائيلية تجمهروا قرب الحاجز.واستفز المستوطنون المواطنين، وألقوا حجارة على مركباتهم، ما أدى إلى تحطم زجاج مركبة المواطن ساهر حسين دون أن يصاب بأذى، فيما احتجز جنود الاحتلال صاحب المركبة وأغلقوا الحاجز.ودعس مستوطن المواطن سمير توفيق عبد الناصر أبو بكر (65 عاما)، أثناء عمله في أرضه في منطقة مريحة في بلدة يعبد جنوبًا.واعتدى آخرون عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض في جميع أنحاء جسمه، وقد تمكن الأهالي من إنقاذه من قبضه هؤلاء المتطرفين.