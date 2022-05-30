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شؤون فلسطينية

المفتي يطلع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية على انتهاكات الاحتلال

المفتي يطلع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية على انتهاكات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اطلع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، على آخر التطورات الفلسطينية، سيما انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين في مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك.

وثمن الشيخ حسين خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر "الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص"، المواقف القطرية تجاه القضية الفلسطينية والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والقطري.

من جانبه، أكد المريخي أن القضية الفلسطينية هي قضية دولة قطر حكومة وشعباً، وأن مواقفها ثابتة ومعروفة بالنسبة إلى هذه القضية العادلة، وأن قطر لا تدع فرصة إلا وتمد يد العطاء للأشقاء الفلسطينيين.

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