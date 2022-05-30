مباشر | وقفة في جامعة بيرزيت نصرة للأقصى

شؤون فلسطينية

الخارجية: تبني بينيت للمجموعات الإرهابية يثبت أن إسرائيل دولة إرهاب وفصل عنصري

الخارجية: تبني بينيت للمجموعات الإرهابية يثبت أن إسرائيل دولة إرهاب وفصل عنصري
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن تبني رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت للمجموعات الإرهابية واعتداءاتها على أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته، يثبت أن إسرائيل دولة إرهاب وفصل عنصري.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن ما شاهدناه يوم أمس في "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بمدينة القدس تأكيد جديد على أن دولة الاحتلال تتعامل مع الإرهاب اليهودي ومنظماته وعناصره كجزء من مكوناتها ومن منظومتها الرسمية، وأن ما فشلت دولة الاحتلال الرسمية في إنجازه على مدار 55 عاما تريد أن تحققه في يوم واحد من خلال العصابات الإرهابية اليهودية".

وأشارت إلى أن ما حدث يعيد إلى اذهاننا الدور التخريبي والدموي والإرهابي للعصابات الصهيونية قبل عام 1948، وإثبات أن دولة الاحتلال قولا وممارسة هي دولة راعية للإرهاب.

وتابعت: على العالم أن يدرك أن ما تعرضت له القدس ومواطنوها أصحابها الأصليون ومقدساتها يوم أمس هو نظام فصل عنصري (ابرتهايد) بامتياز، تشرف على تكريسه وتعميقه المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، التي توفر المساحة اللازمة لتحرك عناصر الإرهاب اليهودي بكل سهولة وارتياح، وتنكل بشعبنا.

وأدانت الخارجية أقوال وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن القدس المحتلة، وعلى رأسهم المتطرف بينيت، و"مسيرة الأعلام" وما رافقها من عربدات وعمليات قمع وتنكيل وحشية ارتكبتها قوات الاحتلال وشرطته بحق كل من هو فلسطيني.

وبهاذ الصدد، طالبت المجتمع الدولي الذي يحمي دولة الاحتلال والإرهاب أن يعيد النظر في موقفه بعد أحداث أمس في القدس، خاصة في ظل ما شاهده العالم من حجم الفاشية والكراهية والعنصرية والحقد كتعبيرات للإرهاب الذي مارسته مجموعات شبابية يهودية يتم تربيتها وتوجيهها في مدارس دينية مرخصة رسميا كي تكون هي الذراع التنفيذي لأبشع الأعمال الإرهابية ضد شعبنا.

أخبار ذات صلة

&#34;شركة الكهرباء&#34; بغزة توضح سبب قطع الكهرباء لثماني ساعات غدًا عن محافظة خانيونس

"شركة الكهرباء" بغزة توضح سبب قطع الكهرباء لثماني ساعات غدًا عن محافظة خانيونس

مصدر &#34;لدنيا الوطن&#34;:اجتماع القيادة الفلسطينية في هذه الأثناء يبحث سحب الاعتراف بإسرائيل

مصدر "لدنيا الوطن":اجتماع القيادة الفلسطينية في هذه الأثناء يبحث سحب الاعتراف بإسرائيل

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

يوم حافل بانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية

يوم حافل بانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية

الإمارات تدين اقتحام الأقصى وتدعو لضبط النفس لتجنب الانجراف لمستويات جديدة من عدم الاستقرار

الإمارات تدين اقتحام الأقصى وتدعو لضبط النفس لتجنب الانجراف لمستويات جديدة من عدم الاستقرار

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في مسافر يطا

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في مسافر يطا

المفتي يطلع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية على انتهاكات الاحتلال

المفتي يطلع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية على انتهاكات الاحتلال

هيئة الأسرى: الاحتلال يستخدم سياسة القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: الاحتلال يستخدم سياسة القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم

المفتي العام يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري

المفتي العام يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري

منوعات

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد: فريال في &#34;باب الحارة&#34; تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: فريال في "باب الحارة" تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

عربي

عملية تركية شمالي سوريا &#34;وشيكة&#34;.. أردوغان: لا ننتظر إذنا

عملية تركية شمالي سوريا "وشيكة".. أردوغان: لا ننتظر إذنا

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس