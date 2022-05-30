مباشر | وقفة في جامعة بيرزيت نصرة للأقصى

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يستخدم سياسة القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: الاحتلال يستخدم سياسة القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة والضرب والتنكيل بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم بشكل يومي.

وتابعت هيئة الأسرى أن انتهاكات وأساليب تعذيب بحق الشبان الفلسطينين، سواء عند اعتقالهم أو احتجازهم داخل السجون يشكل وصمة عار بحق المؤسسات الدولية والإنسانية التي تعجز عن تأمين وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.

وفي هذا السياق، تم توثيق عبر محامية الهيئة حنان الخطيب  ظروف اعتقال القاصر معتز الحاج محمود (20 عاما) من بلدة الشيخ جراح بمدينة القدس  والتي تعرض الاعتداء همجي على يد جيش الاحتلال بدءاً بلحظات اعتقالها الأولى بالإضافة إلى ظروف التحقيق القاسية معه داخل مراكز التحقيق والتوقيف ، وطوال عملية  التحقيق لم يسلم من الشتم بألفاظ نابية والضرب المبرح، عدا عن ما تعرض له من ظروف احتجاز صعبة للغاية داخل زنازين"سجن عوفر" حيث يقبع هناك.

كما رصدت الهيئة تفاصيل اعتقال الشاب بلال الجعبري من القدس،  حيث اعتقلته قوة من الشاباك الإسرائيلي الساعة
الرابعة مساء، وعصبوا عينيه وتم تقييده بقيود بلاستيكية محكمة، ليقتادوه بعد ذلك إلى مركز تحقيق المسكوبية ومن ثم إلى عوفر حيث يقبع هناك.

وتابعت الهيئة أن الأسير الجعبري وضع في زنازين تحقيق صعبة للغاية تفتقر لكل مقومات العيش الادمي إضافة الى تعرضه لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي على أثرها تعرض لعدة إصابات وما زال يعاني منها الى هذا الوقت.

أخبار ذات صلة

&#34;شركة الكهرباء&#34; بغزة توضح سبب قطع الكهرباء لثماني ساعات غدًا عن محافظة خانيونس

"شركة الكهرباء" بغزة توضح سبب قطع الكهرباء لثماني ساعات غدًا عن محافظة خانيونس

مصدر &#34;لدنيا الوطن&#34;:اجتماع القيادة الفلسطينية في هذه الأثناء يبحث سحب الاعتراف بإسرائيل

مصدر "لدنيا الوطن":اجتماع القيادة الفلسطينية في هذه الأثناء يبحث سحب الاعتراف بإسرائيل

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

يوم حافل بانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية

يوم حافل بانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية

الإمارات تدين اقتحام الأقصى وتدعو لضبط النفس لتجنب الانجراف لمستويات جديدة من عدم الاستقرار

الإمارات تدين اقتحام الأقصى وتدعو لضبط النفس لتجنب الانجراف لمستويات جديدة من عدم الاستقرار

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

زبارقة: أحداث القدس تؤكد أن لا سيادة فعلية للاحتلال على المدينة

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

نقابة الصحفيين تدين اعتداء المستوطنين على الصحفيين والإساءة للشهيدة أبو عاقلة

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه جنوب نابلس

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في مسافر يطا

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في مسافر يطا

المفتي يطلع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية على انتهاكات الاحتلال

المفتي يطلع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية على انتهاكات الاحتلال

هيئة الأسرى: الاحتلال يستخدم سياسة القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم

هيئة الأسرى: الاحتلال يستخدم سياسة القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم

المفتي العام يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري

المفتي العام يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري

منوعات

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

في حفل فخم..قمر تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

ياسمين صبري تخطف الأنظار من المحيط الهندي

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد: فريال في &#34;باب الحارة&#34; تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: فريال في "باب الحارة" تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

عربي

عملية تركية شمالي سوريا &#34;وشيكة&#34;.. أردوغان: لا ننتظر إذنا

عملية تركية شمالي سوريا "وشيكة".. أردوغان: لا ننتظر إذنا

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس