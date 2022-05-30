فلسطين: 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و114 حالة تعاف، في الفترة ما بين 22 إلى 29 أيار/مايو الجاري.وأوضحت "الصحة" في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 123 إصابة سجلت في الضفة الغربية، و9 إصابات في قطاع غزة.وأشارت إلى أنها سجلت 106 حالات تعاف في الضفة، وثماني حالات في غزة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال هذه الفترة.وبينت أن نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين بلغت 62.7% في الضفة، و35.5% في قطاع غزة.