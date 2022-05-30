عربي

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة
العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس  الأحد، جملة من الأوامر الملكية الجديدة، شملت اعفاء وزراء وعدد من كبار المسؤولين وتعيين آخرين.

واشتملت الأوامر على تعيين عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله كوزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو في مجلس الوزراء.

وبحسب موقع (آر تي) عربي فقد أعفى الملك سلمان محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه، عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي، وعيّنه سفيرا للملكة في الصين.

وأعفى أيضا بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتم تعيينه مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وأعفى العاهل السعودي توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وعيّن  فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل في ذات المنصب.

أخبار ذات صلة

عملية تركية شمالي سوريا &#34;وشيكة&#34;.. أردوغان: لا ننتظر إذنا

عملية تركية شمالي سوريا "وشيكة".. أردوغان: لا ننتظر إذنا

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس

شاهد: اندلاع حريق ضخم في منطقة المزة بالعاصمة السورية

شاهد: اندلاع حريق ضخم في منطقة المزة بالعاصمة السورية

مجلس السيادة السوداني يعلن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد

مجلس السيادة السوداني يعلن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد

&#34;التعاون الخليجي&#34; يدين السماح لمتطرفين باقتحام الأقصى

"التعاون الخليجي" يدين السماح لمتطرفين باقتحام الأقصى

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

إيران تنتقد السعودية بسبب أحد شروط الحج

إيران تنتقد السعودية بسبب أحد شروط الحج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

جنين: إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

طاهر النونو: هنية رفض إعطاء ضمانات عما ستؤول إليه ردود الفعل الفلسطينية

طاهر النونو: هنية رفض إعطاء ضمانات عما ستؤول إليه ردود الفعل الفلسطينية

البرلمان العربي: اقتحام باحات المسجد الأقصى ينذر بخطوات تصعيدية واستفزازية

البرلمان العربي: اقتحام باحات المسجد الأقصى ينذر بخطوات تصعيدية واستفزازية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

كيف عقب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى؟

كيف عقب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى؟

هل سترد المقاومة الفلسطينية على مسيرة الأعلام بالقدس؟

هل سترد المقاومة الفلسطينية على مسيرة الأعلام بالقدس؟

مسيرات حاشدة لأبناء شعبنا في لبنان تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس

مسيرات حاشدة لأبناء شعبنا في لبنان تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس

مواجهات في جبل المكبر واعتقال شاب من الطور

مواجهات في جبل المكبر واعتقال شاب من الطور

منوعات

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

الفنان أبو الليف في حالة صحية صحبة..يعاني من تضخم الرئتين

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

تبرئة ابن شاروخان من قضية تعاطي المخدرات بعد أشهر على اعتقاله

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

الإفراج عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

شيرين تحسم عودتها إلى حسام حبيب

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد: فريال في &#34;باب الحارة&#34; تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: فريال في "باب الحارة" تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

عربي

عملية تركية شمالي سوريا &#34;وشيكة&#34;.. أردوغان: لا ننتظر إذنا

عملية تركية شمالي سوريا "وشيكة".. أردوغان: لا ننتظر إذنا

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس

استمرار الهجرة غير النظامية بلبنان رغم فاجعة غرق قارب في طرابلس