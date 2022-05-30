العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة





واشتملت الأوامر على تعيين عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله كوزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو في مجلس الوزراء.



وبحسب موقع (آر تي) عربي فقد أعفى الملك سلمان محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه، عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي، وعيّنه سفيرا للملكة في الصين.



وأعفى أيضا بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتم تعيينه مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.



وأعفى العاهل السعودي توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وعيّن فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل في ذات المنصب.



رام الله - دنيا الوطنأصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد، جملة من الأوامر الملكية الجديدة، شملت اعفاء وزراء وعدد من كبار المسؤولين وتعيين آخرين.