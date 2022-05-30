شؤون فلسطينية

عوضاً عن القنصلية.. خطط أميركية لتعيين مبعوث خاص للفلسطينيين

عوضاً عن القنصلية.. خطط أميركية لتعيين مبعوث خاص للفلسطينيين
رئيس الوزراء محمد اشتية مع هادي عمرو
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية، عن مصادر أميركية وفلسطينية قولها، إن إدارة الرئيس جو بايدن سترفع منصب هادي عمرو من نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية إلى المبعوث الخاص للفلسطينيين.

وتقول الصحيفة: إن هذه الخطوة من شأنها، أن تعزز العلاقات مع الفلسطينيين، بدلاً من إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق) للأخبار.

وأضافت وفق المصادر التي لم تسمها، أن عمرو سيبقى في واشنطن، لكنه سيقوم برحلات منتظمة إلى المنطقة وسيعمل عن كثب مع "وحدة الشؤون الفلسطينية"، التي تعد حالياً فرعاً داخل السفارة الأميركية في إسرائيل، ومقرها في مبنى قنصلية القدس القديم.

ولفتت مصادر الصحيفة، إلى أن الخطوة تهدف إلى "فصل الدبلوماسيين الذين يتعاملون في الشأن الفلسطيني عن أولئك المتعاملين في الشأن الإسرائيلي"، إذ ستبدأ وحدة الشؤون الفلسطينية رسمياً في تقديم تقارير مباشرة إلى عمرو في واشنطن، بدلاً من السفير الأميركي في إسرائيل.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أغلق البعثة الفعلية للفلسطينيين (قنصلية القدس) في عام 2019، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية "تُخفض من مستوى علاقاتها مع الولايات المتحدة".

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