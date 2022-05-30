دولي

شاهد: يهود يعتدون على مراسل قناة (مكان) الإسرائيلية بحي الشيخ جراح بالقدس

شاهد: يهود يعتدون على مراسل قناة (مكان) الإسرائيلية بحي الشيخ جراح بالقدس
الصحفي في قناة مكان الإسرائيلية إياد حرب
رام الله - دنيا الوطن
تعرض مراسل قناة (مكان) الإسرائيلية، محرر شؤون الشرطة، إياد حرب، للاعتداء من قبل مجموعة من اليهود المتطرفين.

وقال حرب وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) للاعتداء، أثناء تواجده في حي الشيخ جراح مساء اليوم لتغطية أحداث "مسيرة الأعلام".

وقد تم نقل حرب لتلقي العلاج  في المستشفى، إثر إصابته بحروق في الوجه وتعرضه للضرب في رأسه وظهره، فيما وصفت إصابته بالمتوسطة.

وروى حرب، أن مجموعة من الشبان الملثمين قاموا بمهاجمته طالبين منه وقف التصوير، ثم قاموا بالاعتداء عليه ورشه بالغاز المسيل للدموع وبضربه برأسه وظهره بالعصي والركلات. 

وقال: "وقعت على الأرض، لكن ذلك لم يمنعهم من الاستمرار بالاعتداء علي وضربي بالعصي والركلات"، مضيفاً بأن أفراد الشرطة كانوا على مقربة من مكان الحادث، وشاهدوا ما يجري ولم يحركوا ساكناً.

ونُقل حرب الى مشفى "هداسا جبل سكوبس" لتلقي العلاج حيث تبين أنه أصيب في وجهه وأنحاء جسده.


 


 


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