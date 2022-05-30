شؤون فلسطينية

البرلمان العربي: اقتحام باحات الأقصى ينذر بخطوات تصعيدية واستفزازية تؤدي لمزيد من الاحتقان

البرلمان العربي: اقتحام باحات الأقصى ينذر بخطوات تصعيدية واستفزازية تؤدي لمزيد من الاحتقان
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين والمتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك ورفع أعلام سلطات الاحتلال في ساحاته الشريفة، مؤكدا أنها خطوات تصعيدية واستفزازية سوف تؤدي لمزيد من الاحتقان وتفاقم من حالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.

وأضاف البرلمان العربي في بيان له، أن هذه الممارسات الاستفزازية تأتي امتدادا للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة،  داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة  التصدي لمثل هذه الإجراءات كونها  ستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار لا يعلم أحد مداها.

 وأكد البرلمان العربي ضرورة وقف أية إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، مؤكدا على جميع قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على عدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

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