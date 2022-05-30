مسؤول في (فتح): هل تبقى خطوط حمراء بعد كل ما جرى بالمسجد الأقصى؟





يشار إلى أن أكثر من 1650 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى أمس الأحد، رافعين الأعلام الإسرائيلية، فيما نظمت منظمات يهودية متطرفة "مسيرة الأعلام" شارك بها أكثر من 25 ألف مستوطن، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.





وكان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، أكد بأن بعض الأطراف بدأت الاتصال بـ "هنية"، من أجل العمل على احتواء الموقف، وعدم تدهور الأمور أكثر مما جرى حسب قولهم.

وأشار النونو في تصريحات له، إلى أن هنية أكد لهذه الأطراف "أن ما جرى في القدس والمسجد الأقصى لن يغتفر، وأن المقاومة ستواصل طريقها حتى اجتثاث الاحتلال عن الأرض الفلسطينية والقدس".





يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في تحليل لها اليوم الإثنين، أن حركة حماس غير معنية بالتصعيد في أعقاب مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي اجتاحت مدينة القدس أمس، وفق تعبيرها.



وكانت عدة فصائل فلسطينية في قطاع غزة، قالت إنه في حال تجاوز الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه "الخطوط الحمراء" فإن المقاومة سيكون له رد.