مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحذر من السفر إلى تركيا

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع القناة (الثانية عشر) الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي شدد على تحذيرات السفر إلى تركيا.وأوضحت القناة إلى أن تركيا دولة ذات مستوى خطورة عالي على الإسرائيليين في هذه الأيام، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل التقديرات بأن الإيرانيين يعتزمون إيذاء الإسرائيليين.وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى زيارة إلى إسرائيل في 25 أيار/ مايو 2022، حيث عقد لقاءه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، تم فيه استعراض جميع جوانب العلاقات بين البلدين.وأكد أوغلو على أنه لا يمكن حل قضية فلسطين إلا من خلال دولتين يتم إنشاؤهما في إطار معايير الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه نقل خلال الاجتماع حساسياتنا تجاه القدس والمسجد الأقصى.بعد ذلك، اجتمع وزير الخارجية التركي مع وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف ووزير التعاون الإقليمي عيسوي فريج على غذاء عمل، والتقى بأعضاء مجلس الأعمال الإسرائيلي التركي، واتحاد الأتراك في إسرائيل.