شؤون فلسطينية

شاهد: مستوطنون يعتدون على صحفية فلسطينية خلال تغطيتها لـ "مسيرة الأعلام" بالقدس

شاهد: مستوطنون يعتدون على صحفية فلسطينية خلال تغطيتها لـ "مسيرة الأعلام" بالقدس
الصحفية لانا كاملة
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت الصحفية المقدسية، لانا كاملة، مساء أمس الأحد، لاعتداء من قبل مستوطنين، أثناء تغطيتها لـ "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة.

وقام المستوطنون بالتضييق على الصحفية كاملة، أثناء تغطيتها الصحفية، لصالح (تلفزيون فلسطين)، والاعتداء عليها بالعلم الإسرائيلي.

ورغم هذا الاعتداء إلا أنها طالبت المصور أثناء التغطية، بالاستمرار في العمل وعدم وقف التغطية، لإيصال وإكمال الرسالة الإعلامية للشعب الفلسطيني.

وتستمر اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الصحفيين، بعد نحو ثلاثة أسابيع  من استشهاد مراسلة قناة (الجزيرة) شيرين أبو عاقلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش مدينة جنين في الضفة الغربية.


 

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