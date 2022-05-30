شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: أجواء شديدة الحرارة وجافة

الطقس في فلسطين: أجواء شديدة الحرارة وجافة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً نهاراً دافئاً ليلا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، يكون الجو حارا وجافا نهاراً دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

                             درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-20 30-20 28-19 بيت لحم 32-20 30-20 28-19
رام الله والبيرة 31-19 29-19 27-18 طولكرم 33-20 31-20 29-19
نابلس 33-20 31-20 30-19 قلقيلية 33-20 31-20 29-19
جنين 36-21 34-21 32-20 سلفيت 32-20 30-20 28-19
طوباس 37-22 35-22 33-21 روابي 33-20 31-20 29-19
الخليل 31-19 29-19 27-18 غزه 31-21 29-21 27-20
أريحا 41-25 39-25 37-24 خانيونس 31-21 29-21 27-20
الأغوار الشمالية 39-23 37-23 35-22 رفح 32-20 30-20 28-19

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