شؤون فلسطينية

طاهر النونو: هنية رفض إعطاء ضمانات عما ستؤول إليه ردود الفعل الفلسطينية

طاهر النونو: هنية رفض إعطاء ضمانات عما ستؤول إليه ردود الفعل الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، اسماعيل هنية، أن بعض الأطراف بدأت الاتصال بهنية من أجل العمل على احتواء الموقف، وعدم تدهور الأمور أكثر مما جرى حسب قولهم.

وأشار النونو في تصريحات له، إلى أن هنية أكد لهذه الأطراف أن ما جرى في القدس والمسجد الأقصى لن يغتفر، وأن المقاومة ستواصل طريقها حتى اجتثاث الاحتلال عن الأرض الفلسطينية والقدس، بحسب إذاعة (صوت الأقصى).

وقال النونو: "كما رفض رئيس الحركة أن يعطي تعهدًا أو ضمانات لأي طرف لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، بل إن ما جرى هو اعتداء على كل مسلم وحر في هذا العالم".

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