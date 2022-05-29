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مجلس السيادة السوداني يعلن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد

مجلس السيادة السوداني يعلن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ المفروضة في كافة أنحاء البلاد، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك في خطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية، من أجل حلّ الأزمة السياسية في البلاد. 

ونشر مجلس السيادة بياناً جاء فيه، أنه "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد".

وكان أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الأحد، برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذا القانون، وذلك بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي، بحسب قناة الميادين.

وصدرت توصية مجلس الأمن، بعد اجتماع لمجلس الأمن، برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث جرى تناول الأوضاع الأمنية، وتهيئة الأجواء للحوار والتوافق الوطني.

وأعلن البرهان حالة الطوارئ، بعد أن سيطر على السلطة بانقلاب عسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021. 

وبرر البرهان الانقلاب بأنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهداً بتسليم "السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني".

وأمس السبت، قتل متظاهر سوداني، خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم للمطالبة بإنهاء ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان.

ويشهد السودان، منذ الانقلاب احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

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