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"التعاون الخليجي" يدين السماح لمتطرفين باقتحام الأقصى

"التعاون الخليجي" يدين السماح لمتطرفين باقتحام الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشدّ العبارات السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى.

وقال الحجرف إن اقتحام المتطرفين للمسجد تحت حماية السلطات الإسرائيلية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف في هذا الشأن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشدّد الأمين العام على "ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات الغير شرعية"، مطالبا "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوة وقائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني".

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