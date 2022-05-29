دولي

لافروف: العقوبات على روسيا معدة منذ فترة طويلة ومن غير المرجح رفعها

لافروف: العقوبات على روسيا معدة منذ فترة طويلة ومن غير المرجح رفعها
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب أعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا منذ فترة طويلة ومن غير المرجح أن يتم رفعها.

وقال لافروف في حوار مع تلفزيون (TF1) الفرنسي: "قلتم إن الدبلوماسيين يُطردون من كلا الجانبين. نحن لم نطرد أحدا. هذه العقوبات، التي تشبه الهستيريا، بدأها الغرب. والسرعة التي تم بها تطبيق هذه العقوبات، وحجمهم يدل على أنهم لم يكونوا معدين في ليلة واحدة. كانوا مستعدين منذ فترة طويلة، ومن غير المرجح أن ترفع هذه العقوبات".

وأضاف: "الولايات المتحدة لا تفعل ذلك علنا على الأقل، لكن خلال اتصالها مع حلفائها تقول إنه عندما ينتهي كل هذا، فإن العقوبات ستبقى قائمة".

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا، التي تعمل كأداة، و"ورقة مساومة"، ولكن حول كبح التنمية في روسيا.

وأضاف: "إن ذلك يمنع الغرب من إنشاء عالم أحادي القطب، والذي أعلنته واشنطن بموافقة مطيعة من أوروبا. ما الذي ستكسبه أوروبا في هذا الوضع من الناحية الجيوسياسية؟ لا أعرف. يكتب المحللون السياسيون الآن أنه من وجهة النظر  المستقبلية، الخاسر الرئيسي في هذه القصة بأكملها هو أوروبا".

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