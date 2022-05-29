شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم الثلاثاء.

وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

وشدد على ضرورة تواجد المسافرين عند الساعة 8 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.





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