أبو غوش: لا تتركوا القدس وحيدة في مواجهة العدوان والتصعيد



وأضاف أبو غوش، أن "أبناء العاصمة وبنسائها وشبابها وأطفالها وبصدور عارية متمسكين بفلسطينيتهم وإرادتهم الوطنية الصلبة تصدوا لهذا العدوان الهمجي".



وتابع: "لم يتحرك الشارع العربي والإسلامي تجاه العاصمة القدس إلا بتصريحات الادانة والاستنكار، وكان المطلوب موقفا عربيا وإسلاميا يرتقي لمستوى الحدث".



ووجه أبو غوش، دعوة لفصائل العمل الوطني للتوحد واسناد أهلنا في العاصمة بعيدا عن المزايدات والشعارات.



كما ووجه تحية إجلال واكبار لأبناء العاصمة الذين جسدوا اليوم السيادة الفلسطينية بالعاصمة وبقي العلم الفلسطيني مرفوعا شامخا، وأبناء شعبنا في الضفة الغربية الذين هبوا لمساندة القدس والدفاع عنها.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عوني أبو غوش، إن "ما حدث اليوم بالقدس التي تركت وحيدة في مقارعة غلاة المستوطنين المتطرفين وبحماية الاحتلال، تستدعي من الكل الوطني الابتعاد عن التصريحات والتهديد والوعيد بل العمل على استنهاض الجهود الوطنية أولها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة فهذه القدس العاصمة".