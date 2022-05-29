البرهان يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء السودان



وقال بيان مقتضب عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، إنه "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وفي وقت سابق من الأحد، أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني خلال اجتماعه برفع جزئي لحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذه الحالة.



وتزايدت خلال الأيام الماضية الضغوط الدولية المطالبة برفع حالة الطوارئ، حيث دعا مجلس الأمن، الثلاثاء، السلطات السودانية إلى تهيئة المناخ اللازم لإنجاح الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية للوصول إلى حل للأزمة المعقدة التي تعيشها البلاد منذ نحو 7 أشهر.



وفي ذات السياق، قال السفير الأميركي المرشح للسودان جون غودفري أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي منتصف الاسبوع الماضي، إن على السلطات السودانية رفع حال الطوارئ لتسهيل الحوار.



وتقول لجان المقاومة وجهات أخرى تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني إن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد حاليا تسببت في انتهاكات كبيرة خلال الأشهر الماضية.



وتعرض المئات للاعتقال، كما ووجهت الاحتجاجات السلمية بانتهاكات عديدة قتل على إثرها العشرات، آخرهم شخصان في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جنوب الخرطوم، السبت.



لكن السلطة الحالية تقول إن إعلان حالة الطوارئ كان ضروريا لحفظ الأمن ومنع الانفلات.



رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.