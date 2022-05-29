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إيران تنتقد السعودية بسبب أحد شروط الحج

إيران تنتقد السعودية بسبب أحد شروط الحج
رام الله - دنيا الوطن
وجهت إيران انتقادا للسعودية بسبب فرضها شرط السن على حجاج الدول الأخرى الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام.

وبحسب "وكالة أنباء فارس"، قال رئيس بعثة الحج الإيرانية حجة الإسلام عبد الفتاح نواب، إنه "كان بإمكان السلطات السعودية أن تجعل الاستطاعة شرطا لإيفاد الحجاج، أو تعلن أن الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية لا يستطيعون أداء فريضة الحج هذا العام".

وأضاف رئيس بعثة الحج الإيرانية إن "عمر أقل من 65 سنة لا يعد دليلا على سلامة الحجاج".

وتابع: "ربما يعاني من هم أقل من 65 سنة من مرض مستعصي وعليه فإن حالة القدرة الجسدية ربما كانت أكثر منطقية دون تحديد حد أقصى للسن"، وفق روسيا اليوم.

ووفقا له، "كان من المفترض على السعودية أن تجري مشاورات مع الدول الإسلامية حول أداء فريضة الحج في ظل جائحة كورونا"، وقال:"نحن لا ندعي التفوق على الدول الأخرى، لكننا نقول أن إيران التي استطاعت إنقاذ البلاد من عقوبات قاسية، تستحق التشاور معها".

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت في بيان، إنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وحددت الوزارة أداء الحج هذا العام، للفئة العمرية الأقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية من اللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة.

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