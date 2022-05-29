شؤون فلسطينية

العاهل الأردني: يجب التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يلبي الحقوق المشروعة للفلسطينيين

العاهل الأردني: يجب التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يلبي الحقوق المشروعة للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن الأردن يقوم بدوره في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين ومساندتهم، ودعم صمود المقدسيين، مؤكدا أهمية إيجاد أفق حقيقي لعملية السلام لوقف دوامة العنف.

وأوضح في تصريحات خلال لقائه رؤساء وزراء أردنيين سابقين في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، أنه من الضروري التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)

وفي السياق، قال العاهل الأردني: "إن المملكة لا تعتمد على طرف واحد في علاقاتها الإقليمية، وستكون جزءا من تحركات دبلوماسية في الفترة المقبلة لدعم قضايا المنطقة والمحافظة على مصالحها".

وأكد الملك أن الأردن بلد يحترم التعددية السياسية وهذا يعود بالنفع على مسيرته الديمقراطية، مشددا على أن التنوع في الآراء والمواقف يقوي الأردن طالما أنها تستهدف المصلحة العامة.

وبين خلال اللقاء أن الأردن يمضي بخطوات ثابتة في التحديث من خلال تبنيه مسارات متزامنة سياسية واقتصادية وإدارية بآن واحد.

وأشار إلى أن الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع في المنطقة ولا يعتمد على طرف واحد، ضمن مساعيه لتنويع الخيارات تحقيقا لمصالحه وتأمين احتياجاته الاستراتيجية.

وشدد الملك على أهمية الاجتماعات العربية التنسيقية، بهدف رسم خريطة من أجل الازدهار وتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة، لافتا إلى أن الأردن يعمل مع دول الإمارات ومصر والعراق لبناء أسس من التعاون سياسيا واقتصاديا.

واستعرض العاهل الأردني نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي عكس طبيعة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، مشيدا بالدعم الأمريكي المستمر للأردن سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وبمواقف الرئيس الأمريكي تجاه المملكة على مختلف الصعد، خصوصا دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس.

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