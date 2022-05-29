أبو ظريفة: شعبنا أفشل فرض سيادة الاحتلال على مدينة القدس



وأضاف أبو ظريفة في تصريح مقتضب له اليوم الأحد، أن تصدي أبناء شعبنا أفشل أيضاً فرض سيادة الاحتلال على مدينة القدس عبر ما تسمى مسيرة الأعلام ومحاول التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.





هذا وشهدت مدينة القدس منذ الصباح الباكر، اقتحامات كثير للمستوطنين وتنفيذ لمسيرة الأعلام الإسرائيلية في ذكرى ما يسمى "يوم توحيد القدس".











رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، إن "صمود واستبسال أبناء شعبنا في الدفاع عن القدس والمقدسات شكل خط الدفاع الأول الذي أفشل مخططات الاحتلال".