اعتقالات وعشرات الإصابات بمواجهات متفرقة في الضفة والقدس



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة شبان مقدسيين خلال تواجدهم في شارع الرشيد بالقدس المحتلة، دون التمكن من معرفة هوياتهم.



وفي نابلس، تعاملت طواقم إسعاف الهلال الأحمر مع 52 إصابة في مناطق متفرقة بالمحافظة، أبرزها حاجز حوارة.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالقرب من دوار دير شرف غرب نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في القدم وتم نقله الى مستشفى رفيديا، بينما أصيب 23 بالغاز السام والمسيل للدموع.



وانتشرت مجموعات المستوطنين على طريق جنين- نابلس بالقرب من بلدة دير شرف ومارسوا أعمال عربدة في المكان، وسط تصدي الأهالي اعتداءاتهم.



واندلعت مواجهات أخرى بالقرب من مفرق بلدة بيتا جنوب نابلس، وأصيب خلالها شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتسعة مواطنين آخرين بالاختناق بالغاز السام.



وشهد حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس مواجهات عنيفة بعد مسيرات حاشدة تخللها رفع العلم الفلسطيني، وأشعل خلالها الشبان الإطارات المطاطية بشكل كثيف.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بالرصاص الحي بالفخد عند حاجز حوارة العسكري، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، كما أصيب مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بحروق، و14 إصابة بالاختناق بالغاز السام.



و اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس، وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة وانتشرت بشكل مكثف في المكان.



كما اندلعت مواجهات أخرى بقرية "بزاريا" شمال غرب نابلس، وأصيب على إثرها شاب بالرصاص الحي بالقدم، وتم نقله لمستشفى "ثابت ثابت" بطولكرم.



وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات أخرى بالقرب من قريتي أوصرين وأودلا جنوب نابلس، تخللها أطلاق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي.



وأصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال الحيّ خلال المواجـهات المندلعة قرب مدخل قرية أودلا، واعتقلت شابين بعد إصابتهما.



رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت إثر مسيرات خرجت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس ردا على مسيرات أعلام الاحتلال في القدس المحتلة.ففي القدس المحتلة، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع 40 إصابة في محيط وداخل البلدة القديمة في القدس.وأشارت الجمعية إلى أنه تم نقل 15 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج وباقي الاصابات تم علاجهم ميدانيا، موضحة أن الإصابات بالمطاط والضرب وغاز الفلفل وسقوط.وأصيب شابان واعتقل آخران، خلال مواجهات اندلعت بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، بمدينة القدس المحتلة، كما إصابة جندي بجروح جاء رشقه بالحجارة في شارع صلاح الدين.