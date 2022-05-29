الرئيس عباس يهاتف والد الشهيد الطفل زيد غنيم معزيا

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، والد الشهيد الطفل زيد محمد غنيم (15 عاما)، معزيا إياه وأهالي بلدة الخضر، باستشهاده.وعبر الرئيس عباس، خلال الاتصال الهاتفي، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.بدوره، شكر والد الشهيد والحضور سيادة الرئيس على الاتصال.وكان الطفل غنيم قد ارتقى شهيدا يوم الجمعة الماضي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرقبة والظهر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.