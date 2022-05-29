مقتل جندي تركي سابع في العراق خلال عملية "قفل المخلب"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي وإصابة آخر أمس السبت، خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تشنّ أنقرة حملة عسكرية ضد المقاتلين الكرد.وانفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور الجندييْن، وفق بيان صادر عن "الدفاع التركية". وبذلك، ترتفع حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في العراق منذ الثلاثاء الماضي إلى 7.وتنفّذ تركيا بشكلٍ متكرر هجماتٍ في العراق، لاستهداف قواعد حزب العمال الكردستاني ومعسكرات تدريبه في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية، في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في الـ 24 من أيار/ مايو الحالي، مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح في منطقة عملية "قفل المخلب"، شمالي العراق، بحسب قناة الميادين.وفي منتصف نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت تركيا تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الكرد. وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق في العام 2020.