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الإمارات تعلن تسجيل ثلاث حالات جديدة لــ"جدري القردة"

الإمارات تعلن تسجيل ثلاث حالات جديدة لــ"جدري القردة"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 3 حالات جديدة من العدوى بـ"جدري القردة " في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الوزارة أوصت أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة، والتقيد بالتدابير الوقائية عند السفر وفي التجمعات.

كما دعت الوزارة لتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وأكدت الوزارة أن "مرض جدري القردة مرض فيروسي معدي إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس "كوفيد-19" وأبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر هي ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب ولمس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها".

كما أكدت أن "كافة الجهات الصحية تعتمد دليلا موحدا للتعامل مع المصابين والمخالطين لمصابين بجدري القردة ويشمل عزل المصابين تماما في المستشفيات إلى حين تعافيهم وحجر المخالطين اللصيقين فترة لا تقل عن 21 يوما في المنزل ومراقبة حالتهم الصحية، مع ضمان التزامهم بالحجر المنزلي".

ودعت الوزارة "الجمهور لضرورة تلقي المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر عن الجهات الصحية".

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