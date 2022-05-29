الحملة الاكاديمية الدولية تستهجن قيام قوات الاحتلال بحماية مسيرة الأعلام في القدس





وتنظر الحملة الاكاديمية الدولية إلى أن هذه الاعتداءات التي صاحبتها سياسات إخلاء الاحياء العربية وقمع المتظاهرين الفلسطينيين دون المساس بالمتظاهرين اليهود شكلا ً من أشكال العنصرية والأبرتهايد.



واعتبرت أن قيام المستوطنين بإقتحام المسجد الأقصى وتلاوة الصلوات التلمودية في باحاته إنتهاك صريح للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة، كما أنها تجسد محاولات الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وسعيها إلى تغيير الوضع القائم في الحرم القدس الشريف.



وطالبت الحملة الاكاديمية، المجتمع الدولي بالتدخل السريع لحماية المسجد الأقصى ومساءلة حكومة الاحتلال على جرائمها والضغط عليها بعدم المساس بالوضع القائم للحرم القدسي الشريف.



رام الله - دنيا الوطنأدانت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد أعمال القمع التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس، وذلك أثناء تصديهم "لمسيرة الأعلام" التي نظمتها قطعان المستوطنيين في البلدة القديمة في القدس.