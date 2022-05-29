شؤون فلسطينية

الحملة الاكاديمية الدولية تستهجن قيام قوات الاحتلال بحماية مسيرة الأعلام في القدس

الحملة الاكاديمية الدولية تستهجن قيام قوات الاحتلال بحماية مسيرة الأعلام في القدس
مسيرة الأعلام
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد أعمال القمع التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس، وذلك أثناء تصديهم "لمسيرة الأعلام" التي نظمتها  قطعان المستوطنيين في البلدة القديمة في القدس. 

وتنظر الحملة الاكاديمية الدولية إلى أن هذه الاعتداءات التي صاحبتها سياسات إخلاء الاحياء العربية وقمع المتظاهرين الفلسطينيين دون المساس بالمتظاهرين اليهود شكلا ً من أشكال العنصرية والأبرتهايد.

واعتبرت أن قيام المستوطنين بإقتحام المسجد الأقصى وتلاوة الصلوات التلمودية في باحاته إنتهاك صريح للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة، كما أنها تجسد محاولات الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وسعيها إلى تغيير الوضع القائم في الحرم القدس الشريف.

وطالبت الحملة الاكاديمية، المجتمع الدولي بالتدخل السريع لحماية المسجد الأقصى ومساءلة حكومة الاحتلال على جرائمها والضغط عليها بعدم المساس بالوضع القائم للحرم القدسي الشريف.

أخبار ذات صلة

قلقيلية: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

قلقيلية: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

القيادي شديد يثمن ثبات المرابطين بالقدس ومقارعتهم مسيرة الأعلام

القيادي شديد يثمن ثبات المرابطين بالقدس ومقارعتهم مسيرة الأعلام

أبو ظريفة: شعبنا أفشل فرض سيادة الاحتلال على مدينة القدس

أبو ظريفة: شعبنا أفشل فرض سيادة الاحتلال على مدينة القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

مسيرات أعلام فلسطينية في قرى وبلدات جنين إسنادا للقدس

مسيرات أعلام فلسطينية في قرى وبلدات جنين إسنادا للقدس

مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز قلنديا

مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز قلنديا

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب شرق طولكرم

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب شرق طولكرم

اعتقالات وعشرات الإصابات بمواجهات متفرقة في الضفة والقدس

اعتقالات وعشرات الإصابات بمواجهات متفرقة في الضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قلقيلية: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

قلقيلية: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

القيادي شديد يثمن ثبات المرابطين بالقدس ومقارعتهم مسيرة الأعلام

القيادي شديد يثمن ثبات المرابطين بالقدس ومقارعتهم مسيرة الأعلام

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

مسيرات أعلام فلسطينية في قرى وبلدات جنين إسنادا للقدس

مسيرات أعلام فلسطينية في قرى وبلدات جنين إسنادا للقدس

مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز قلنديا

مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز قلنديا

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب شرق طولكرم

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب شرق طولكرم

اعتقالات وعشرات الإصابات بمواجهات متفرقة في الضفة والقدس

اعتقالات وعشرات الإصابات بمواجهات متفرقة في الضفة والقدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على مدخل قراوة بني حسان غرب سلفيت

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على مدخل قراوة بني حسان غرب سلفيت

منوعات

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

ما حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق؟

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد كيف مازحت أصالة جمهورها في حفلها بجدة

شاهد: فريال في &#34;باب الحارة&#34; تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: فريال في "باب الحارة" تخطف الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: مايان السيد بأجرأ إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: تامر حسني يدخل جمهوره بموجة من الضحك بسبب هذا الفيديو

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: آخر ظهور للمطربة فيروز بعدسة ابنتها ريما تحدث ضجة

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: سميرة أحمد تهدي تكريمها لهذا الفنان الراحل وتنهار من البكاء

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بدرجة الشبه بينه وبين شقيقه

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية تحدث ضجة بعشقها لتغسيل الموتى

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها &#34;حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش&#34;

شاهد: إعلامية مصرية بعد التحرش بها "حاول تهديدي ومساومتي لحذف فيديو التحرش"

عربي

الإمارات تعلن تسجيل ثلاث حالات جديدة لــ&#34;جدري القردة&#34;

الإمارات تعلن تسجيل ثلاث حالات جديدة لــ"جدري القردة"

مصر.. العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين خلال 24 ساعة

مصر.. العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين خلال 24 ساعة

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

الرئيس الإماراتي يستقبل رئيسي وزراء الأردن ومصر

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة

مصر والإمارات تتفقان على تشكيل فريق عمل للتعاون بمشروعات الطاقة الجديدة