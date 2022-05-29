بيت لحم: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن المواجهات تركزت في منطقة " المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف سباتين أن جنود الاحتلال منعوا المواطنين من الوصول إلى مسجد أبو بكر الصديق في المنطقة لأداء صلاة المغرب.