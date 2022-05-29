"الخارجية": ما تعرضت له القدس بمواطنيها ومقدساتها إرهاب دولة الاستعمار المنظم

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مسيرة الأعلام الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بأشد "العبارات مسيرة الأعلام الإسرائيلية التهويدية وما رافقها من اعتداءات وعمليات قمع وتنكيل وحشية بحق المواطنين المقدسيين وعشرات الفلسطينيين الذين رفعوا أعلام فلسطين في كل مكان في القدس بمن فيهم النساء والأطفال والفتية واعتقال العشرات منهم على سمع وبصر العالم".

واستنكرت الوزارة، بشدة "أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في القدس وبلداتها واحيائها وبلدتها القديمة بما في ذلك حي الشيخ جراح وباب العامود والتي نفذها آلاف المستوطنين المتطرفين بحراسة شرطة الاحتلال".

كما وأدانت "اقدام عناصر المنظمات الاستيطانية الإرهابية المتطرفة بشتم النبي محمد عليه السلام ورفع شعارات عنصرية أبرزها (الموت للعرب والفلسطينيين) وقاموا برفع أعلام حركة كاخ الإرهابية المتطرفة ومنظمة لاهافا الإجرامية".



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