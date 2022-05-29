مسيرة أعلام فلسطينية في خان يونس دعما وإسناد لأهلنا في القدس

رام الله - دنيا الوطننظمت حركة "فتح" إقليم غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، مسيرة أعلام فلسطينية دعما وإسنادا لأهلنا في القدس.ورفع المشاركون في المسيرة، التي جابت الشوارع والميدانين الرئيسة في المحافظة، الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة باقتحام المستوطنين لمدينة القدس والمسجد الأقصى.ورددوا عبارات داعمة ومساندة لأهلنا المقدسيين ومنددة بالصمت العالمي المريب تجاه ما يحدث في القدس المحتلة.وقال أمين سر حركة "فتح" إقليم غرب خان يونس وليد شقورة، إن القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة خط أحمر، ويجب على كل غيور أن ينتفض في وجه المستوطنين لحماية عاصمتنا الأبدية من التدنيس والاستباحة الإسرائيلية.ووجه شقورة التحية والتقدير للمرابطين والمنتفضين في القدس ضد ممارسات الاحتلال، وقال: "نحن معكم يدا بيد وساعدا بساعد ولن نترككم وحدكم في هذه المواجهة مع المحتل الإسرائيلي".وأضاف أن شعبنا سيلتحم مع المحتل الإسرائيلي في كل مناطق الالتحام والاحتكاك، في سبيل الحصول على حقوقه الإنسانية والطبيعية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وطالب شقورة جميع المسلمين والعرب بالوقوف إلى جانب شعبنا، خاصة في مدينة القدس، ضد الممارسات الإسرائيلية.